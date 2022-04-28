Ligatureuse RB401TE : le pistolet sur perche pour attacher les fers à béton debout

Dimensions : 1100 mm (H) x 408 mm (L) x 322 mm (L)

Fixations minimales par bobine : 155

Fixations maximales par bobine : 260

Consommable : TW1061T / TW1061T-PC / TW1061T-EG / TW1061T-S /

Taille des barres d'armature applicables : 10 x 10 - 20 x 20, jusqu'à 13 x 13 x 13 x 13 (Unité : mm)

Fixation par batterie : 5000

Vitesse de fixation : 0,7 s

Temps de charge de la batterie : 65 minutes de charge complète (50 minutes 80%)