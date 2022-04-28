ConnexionS'abonner
Fermer

Ligatureuse RB401TE : le pistolet sur perche pour attacher les fers à béton debout

Partager le produit
MAX EUROPE

Ligatureuse de barres d'armature jusqu'à 20 mm x 20 mm avec fil de 1,0 mm.

Avantages produit :

  • Le mécanisme d'alimentation en fil double augmente la productivité.
  • Économique le mécanisme breveté TWINTIER distribue la bonne quantité de fil  en fonction du diamètre à attacher.
  • La RB401TE peut nouer 5000 attaches par charge de batterie et jusqu'à 240 attaches par bobine de fil (sur barre d'armature de 13 mm x 13 mm).
  • Le mécanisme de cintrage de fil du TwinTier (brevet en instance) produit une hauteur d'attache plus courte. Moins de béton est nécessaire pour couvrir complètement une attache métallique.
  • Un bec large permet à la RB401TE d'attacher jusqu'à des barres d'armature de 20 mm x 20 mm.
  • Un déverrouillage facile de l'engrenage de poussée ouvre sans effort les engrenages pour alimenter rapidement le fil lors du chargement de l'outil.

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Dimensions : 1100 mm (H) x 408 mm (L) x 322 mm (L)
Fixations minimales par bobine : 155
Fixations maximales par bobine : 260
Consommable : TW1061T / TW1061T-PC / TW1061T-EG / TW1061T-S /
Taille des barres d'armature applicables : 10 x 10 - 20 x 20, jusqu'à 13 x 13 x 13 x 13 (Unité : mm)
Fixation par batterie : 5000
Vitesse de fixation : 0,7 s
Temps de charge de la batterie : 65 minutes de charge complète (50 minutes 80%)

Labels et certifications

  • Normes CE

Divers

Applications :
Radier
Dalles béton
Ferraillage ponts
Dallage industriel

Familles d'ouvrage

  • Génie civil
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Tertiaire
Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

MAX EUROPE - Batiweb

Depuis 1942, MAX est reconnu, dans le monde entier, comme l'un des principaux fabricants d'outils...

45 ANTENNESTRAAT
1322AH ALMERE
Pays-bas

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.