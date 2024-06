Hybea : pompe à chaleur hybride murale pour la rénovation

6 modèles : 5kW, 6kW et 8 kW en pompe à chaleur et 30 et 35 Kw pour la partie chaudière.

Compact : module hydraulique intérieur de 400mm de large permettant le remplacement d'une chaudière murale.

Produit compatible avec tout type d'émetteurs grâce au départ 80°.

Ultra silencieuse avec 30dB(A) seulement à 5m.

Confort optimal grâce au complément d'énergie amené par la chaudière.