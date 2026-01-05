Illbruck - TP670 : ML-TECH PRO - Ruban d'étanchéité pour joints

Illbruck - TP670 est un système d’étanchéité multifonctionnel imprégné et pré-comprimé, basé sur une structure multi-couches associant mousse à cellules fermées et mousse imprégnée. Il offre une étanchéité à l’air de classe 1R et une résistance à la pluie battante jusqu’à 750 Pa.

Il permet de réaliser, à lui seul, le calfeutrement des menuiseries posées en applique et répond aux exigences d’étanchéité à l’air, y compris pour les bâtiments à haute performance énergétique.

Labels et certifications (détail) :