Illbruck - TP670 : ML-TECH PRO - Ruban d'étanchéité pour joints
Illbruck - TP670 est un système d’étanchéité multifonctionnel imprégné et pré-comprimé, basé sur une structure multi-couches associant mousse à cellules fermées et mousse imprégnée. Il offre une étanchéité à l’air de classe 1R et une résistance à la pluie battante jusqu’à 750 Pa.
Il permet de réaliser, à lui seul, le calfeutrement des menuiseries posées en applique et répond aux exigences d’étanchéité à l’air, y compris pour les bâtiments à haute performance énergétique.
Labels et certifications (détail) :
- EC1
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Classement au feu : B1 (DIN 4102)
Perméabilité à l’air : satisfait aux exigences de la norme NF P 85-570+A1, classe 1R
Compression rémanente : satisfait aux exigences de la norme NF P 85-570+A1, classe 1R
Reprise d’épaisseur des produits comprimés : épaisseur maximale de la plage d’utilisation (NF P 85-570+A1)
Résistance à la pluie battante : 750 Pa (DIN 18542)
Perméabilité à l’air : < 0,1 m³/[h·m·(daPa)²/³] et classe 1R < 0,3 m³/h·m à 100 Pa (DIN 18542 / NF P 85-570+A1)
Isolation acoustique : jusqu’à 61 dB en joint de 6 mm (DIN EN ISO 717-1)
Conductivité thermique : < 0,046 W/m·K (DIN EN 12667)
Résistance aux UV : bonne (DIN 18542)
Valeur Sd : < 0,5 m (DIN EN ISO 12572)
Compatibilité matériaux : aucun signe de corrosion observé sur le fer, le zinc, l’acier, l’acier galvanisé, l’aluminium et le cuivre, pas d’effets indésirables avec le béton, le béton cellulaire, la brique, certaines pierres, le PVC, le plexiglas ou le bois (DIN 18542)
Température de service : -30 °C à +90 °C.
Labels et certifications
- COV A+
Divers
Plages d’utilisation étendues (joints de 3 à 30 mm)
Décompression lente facilitant la mise en œuvre
Étanchéité à l’air haute performance (Classe 1R)
Résistance élevée à la pluie battante
Isolation thermique et acoustique élevée
Produit tout-en-un, sans ajout de membranes complémentaires
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Commerce
- Enseignement et culture
- Génie civil
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
