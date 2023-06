Le logement en container maritime signé B3 Ecodesign

B3 Ecodesign propose des logements adaptés aux désirs des futurs habitants : design, évolutif et bas carbone.

Notre procédé constructif industriel nous permet de livrer des logements dans des délais réduits à des coûts maîtrisés. L’usage du container maritime de dernier voyage comme structure de votre bâtiment procure des performances environnementales élevées.

Les containers maritimes que nous réemployons sont par la suite transformés en logements individuels groupés et petits collectifs, des maisons individuelles et des petits projets de bâtiments tertiaires sur la base de modules tridimensionnels.

Le concept architectural est à chaque fois renouvelé par le jeu de composition des modules. B3 Ecodesign ne laisse rien au hasard. Un accompagnement sur mesure : conception, études techniques, montage d’opérations (VEFA/Conception - réalisation/CCMI) construction, suivi de chantier, livraison, maintenance fait partie de notre offre produit.

Chaque projet est unique, c’est pourquoi B3 Ecodesign propose d’étudier avec vous un habitat qui correspond à votre programmation au travers des modèles de containers, nous vous proposons diverses configurations pour trouver des solutions qui s’adaptent à vos projets.

Grâce à son partenariat avec divers designers et architectes B3 Ecodesign rend le design accessible pour tous. Pour nous esthétisme résolument contemporain rime avec confort d’usage.



Zoom sur le container maritime :

Véritable trame structurelle, ses dimensions sont transposables au logement et particulièrement adaptées à la construction.

S’appuyant sur une technique d’upcycling* et s’inscrivant dans une logique d’économie circulaire, B3 Ecodesign redonne de la valeur à des containers maritimes dits de « dernier voyage » et prolonge leur durée de vie. Ainsi ce procédé permet de garantir une construction fortement décarbonée.



* action de récupérer des matériaux ou des produits dont on n’a plus l’usage afin de les transformer en matériaux ou produits de qualité ou d’utilité supérieure.