Le régulateur de pression D05FS permet d’assurer la protection des installations d’eau potable contre des pressions amont excessives. Quelles que soient les fluctuations de la pression, il maintient la pression aval sensiblement constante.

Par ailleurs le D05FS renforce la sécurité de l'installation en protégeant robinetterie et appareils ménagers contre une usure prématurée. De plus, il participe à l'économie en réduisant sensiblement la consommation d'eau. Enfin, il participe au confort en réduisant les sifflements, coups de bélier et autres bruits de circulation.