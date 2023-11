Détecteur de fuites d'eau et de gel Wi-Fi L1

Même lorsque des clients sont absents, le détecteur de fuites d'eau et de gel WiFi L1, très fiable, suit la température et l'humidité et peut envoyer des alertes aux propriétaires lorsqu'une fuite d'eau est détectée.

Des alertes en temps réel

Ce dispositif compact et intelligent envoie des notifications push sur portable et par e-mail lorsqu'il détecte des fuites d'eau, avertissant ainsi les propriétaires de fuites, de températures glaciales et de pics d'humidité, même en dehors de la plage définie.

Une solution complète associée avec la vanne d'arrêt de fuite d'eau WiFi L5

Le Wi-Fi L1 est conçu pour aider vos clients à éviter les dommages potentiels et les réparations coûteuses. Il est possible de l’utiliser comme un produit autonome ou dans le cadre d'une solution complète de contrôle des fuites d'eau, et peut être apparaillé avec d’autres détecteurs, comme la vanne d'arrêt de fuite d'eau WiFi L5 de Resideo, pour une gestion étendue des fuites d'eau.

Une simplicité de configuration avec l’application Resideo

L'appareil fonctionnant sur piles, il est très simple d’installation. Il suffit de le disposer près d'un lave-linge, d'un évier ou d'un lave-vaisselle, ou à tout endroit où vous devez détecter des fuites d'eau, puis de compléter la configuration à l'aide de l'application Resideo.