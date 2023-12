L’application de formation Resideo Academy

Resideo Academy aide les professionnels du CVC, de la plomberie et de la sécurité en leur proposant des formations pratiques et des démonstrations réalisées par des experts des produits et du secteur.

Une formation adaptée pour plus d'efficacité

Que ce soit pour les installateurs ou leurs clients, Resideo Academy prodigue des conseils et des formations adaptées et un apprentissage ciblé dès qu'ils choisissent d’installer des produits Resideo. Chaque cours aura des objectifs définis, et offrent de la flexibilité et du choix dans la façon dont les particuliers et professionnels souhaitent consommer ces formations.

Une formation dédiée à chaque profil et adaptée à chaque rythme

Resideo Academy est une opportunité de développement professionnel. Grâce à des formations pratiques et des démonstrations, les installateurs auront accès à un apprentissage facilitateur et accélérateur des installations qu’ils réalisent. À leur rythme et selon leur calendrier, les formations sont adaptées au rôle de chaque professionnel et à leurs objectifs de développement professionnel, en plus d’être disponibles en ligne, virtuellement et en présentiel.

La nouvelle génération de professionnels est en marche

Resideo s'engage à soutenir les besoins futurs de développement de la main-d'œuvre des clients et partenaires dans les diverses industries. Par le biais de Resideo Academy, Resideo s’engage à établir des partenariats précieux avec des écoles et des fondations qui profitent aux gens du métier dans leur carrière. Resideo a pour objectif de sensibiliser les nouveaux artisans sur l'impact qu'ils peuvent avoir dans la création d'une maison saine, sûre et confortable. Ensemble, leur travail et les produits Resideo peuvent contribuer à créer un avenir plus durable.

L'application Resideo Academy est disponible sur Google Play et Apple Store !

Cette application vous permet d'accéder au catalogue complet des formations Resideo Academy sur les produits de Confort, Sécurité, Eau et Énergie à partir de votre smartphone ou votre tablette.