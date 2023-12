Le régulateur multizone pour les planchers HCC100

Le HCC100 est un contrôleur multizone pour le chauffage et la climatisation qui peut gérer individuellement jusqu’à huit zones/pièces dans une maison ou un bureau. Il s’intègre facilement dans les installations nouvelles et existantes, avec l’aide de l’application Resideo Pro qui rend les installations et la configuration plus rapides et plus simples.

Ce contrôleur multizone équilibre tout un système domestique pour optimiser la consommation d’énergie. En combinaison avec evohome Wi-Fi, le HCC100 offre encore plus d’options de contrôle. Avec le renforcement des normes d’efficacité énergétique visant à réduire les émissions de CO2, ce produit est un choix judicieux dans les installations de chauffage et de refroidissement, telles que les chaudières ou encore les pompes à chaleur.

Configurable simplement via l'application Resideo Pro, le HCC 100 simplifie et raccourcit la mise en service. Un menu guidé vous guide dans la configuration du type de système, le contrôle de la demande et la configuration des zones.

Labels et certifications (détail) :