Vanne d'arrêt des fuites d'eau Wi-Fi L5

La vanne d'arrêt des fuites d'eau WiFi L5 Resideo Braukmann permet de couper automatiquement le flux d'eau à la source lorsqu'une fuite d'eau est détectée par le détecteur de fuites d'eau WiFi L1 inclus, protégeant ainsi le domicile contre tous dommages potentiellement coûteux.

Une protection de bout en bout des flux d’eau

Le Wi-Fi L5 réagit aux alertes d'eau par un arrêt automatique. Avec le détecteur de fuites d'eau et de gel WiFi L1, ce dispositif combiné envoie des alertes via le téléphone portable et par e-mail lorsque la vanne d'arrêt ou le câble connecté détecte une fuite. Cela permet de protéger les biens et la structure d’un domicile ou d’un local contre d'éventuelles réparations coûteuses, en plus de garantir une plus grande tranquillité d'esprit.

Un produit essentiel pour la prévention d’éventuelles réparations coûteuses

En sachant que les demandes d'indemnisation pour dégâts des eaux s'élèvent en moyenne à 10 000 €, la valve d'arrêt de fuite d'eau WiFi L5 Resideo Braukmann est essentielle pour les professionnels et les particuliers, et répond aux alertes en temps réel par une fermeture automatique. Il est possible de l’Installer dans un sous-sol ou un local d'entretien, puis d’ajouter des câbles pour porter la longueur du capteur jusqu’à 152 mètres.