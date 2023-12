La plateforme de sécurité NFA2P ProSeries

La plateforme ProSeries, dernière solution de sécurité connectée de Resideo, offre aux installateurs et aux clients un système de sécurité complet.

La gamme ProSeries pour les particuliers et les petites entreprises est évolutive, modulaire et peut être personnalisée en fonction du mode de vie et des attentes tarifaires de chacun.

Une plateforme de sécurité évolutive

ProSeries combine la sécurité et la protection des personnes sur une seule plateforme. Avec une installation sans stress et une télé-surveillance professionnelle, c'est une solution fiable pour les particuliers et les entreprises.

Conception modulaire

Les installations ProSeries peuvent être personnalisées pour répondre au mode de vie ou à l'activité de de chaque particulier, et évoluer en intégrant de nouvelles technologies au fil du temps et en fonction des besoins.

Économies de temps et d’argent grâce à la télémaintenance

La plateforme AlarmNet 360™ intégrée dans les services ProSeries permet la télémaintenance et les mises à jour logicielles programmées. Cette solution suit et prend en compte la façon dont les clients utilisent la plateforme pour que les installateurs puissent anticiper leurs besoins et leur proposer d’adopter certaines fonctionnalités en fonction de leurs usages.