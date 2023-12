Thermostat d’ambiance DT4

Le DT4 est un thermostat d'ambiance doté d’un design fin et moderne, compatible avec tous les générateurs et plusieurs systèmes de chauffage, et soutenant l’ensemble des systèmes énergétiques plus écologiques.

Conçu pour les installateurs et fait pour les utilisateurs

Aux fonctionnalités simples, les thermostats d'ambiance DT4 sont conçus pour être faciles à utiliser, avec des fonctionnalités faciles à apprécier. Ces thermostats sont très simples à installer pour les installateurs, et simples à utiliser pour les utilisateurs.

Compatible avec tous les générateurs

Fonctionnant avec OpenTherm®, mais aussi les pompes à chaleur et les anciens systèmes, ces thermostats d’ambiance sont disponibles avec ou sans fil, ils sont conçus pour s'adapter à une grande variété de maisons et d'applications, un atout pour les installateurs, pouvant recommander ce produit à la grande majorité de leurs clients.

Un produit dédié aux systèmes énergétiques les plus écologiques

Les thermostats d'ambiance DT4 peuvent être installés de manière autonome ou dans le cadre d'une solution de confort domestique plus large, avec des produits tels que le régulateur multizone pour les planchers HCC100. Ils sont également compatibles avec les systèmes d'énergie hybrides et plus verts, ainsi qu'avec toute une gamme de solutions d'efficacité énergétique.