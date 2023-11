Thermostat programmable et connectable sans fil T6R

Design modern et séduisant, ce thermostat s’intègre parfaitement dans le décor de votre intérieur.

À poser sur un meuble ou à fixer au mur, il prend sa place au sein de l’habitat.

Communication Wi-Fi intégrée pour connexion internet.

Connectable Smart Home et Apple HomeKit.

Un affichage de texte dynamique sur l'écran LCD donne le retour d’information précis à l'utilisateur / installateur.

L’écran LCD rétro-éclairé contrasté permet une bonne visibilité dans toutes les conditions d’éclairage.

Luminosité réglable de l’écran de veille.

Pré-configuré d’usine suivant programme hebdomadaire ou 5+2 jours.

Jusqu'à 6 plages horaires et de températures indépendantes par jour pour un meilleur confort.

Dérogation temporaire de la température jusqu'au prochain point de commutation.

Possibilité de fonctionner en marche forcée, mode programme Off.

La position OFF assure une protection Hors-gel de la maison à 5°C (ajustable dans les paramètres) pour éviter le gel de la tuyauterie.

Messages d’alerte pour faciliter la recherche de défaut.

Boîtier récepteur avec témoin LED et bouton pour démarrage chaudière manuel.

Boitier récepteur équipé de bornier orientable pour une connexion très aisée.

Un seul produit pour le pilotage de tous types de chaudières Tout ou Rien (On/Off) et Opentherm®.