Thermostat Multizone Evohome

Avec le thermostat connecté multizone evohome, il est possible de contrôler la température de chaque pièce séparément.

En tant que solution de zoning intelligent, Evohome permet de chauffer uniquement les pièces utilisées, et ainsi de mieux gérer son énergie. Grâce à cette solution, le contrôle est optimisé, l’énergie est économisée et une zone de confort optimal est créée.

Une régulation intelligente zone par zone pour les domiciles

Avec evohome, il est possible de créer et contrôler jusqu'à douze zones de chauffage, par exemple le salon, la cuisine ou la chambre à coucher. Les utilisateurs bénéficient ainsi d'une température agréable dans les pièces utilisées et abaissent la température dans celles les moins habitées.

Un contrôle de la température de n’importe quel endroit

Il est possible grâce à ce thermostat de superviser le confort de la maison, dépendant du chauffage ou de l’eau chaude, n’importe où et n’importe quand. Le thermostat est accessible via l'application Total Connect Comfort Intl, disponible sur les différents navigateurs Web, les assistants vocaux, que ce soit à la maison, au travail ou sur la route, depuis un ordinateur, téléphone, ou tablette.

Des économies d'énergie garanties

Aujourd’hui, plus de 80% des factures énergétiques sont liées au chauffage et à l'eau chaude sanitaire. Grâce à ce régulateur multizone, il est possible d'économiser de l'énergie et de l'argent.