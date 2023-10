Massicot "LP-650"

Structure aluminium et plateau en polypropylène très solides.

Manche long ajustable et amovible.

Lame glissante pour les coupes d’onglets.

Livré avec 1 lame épaisse en tungstène.

Affûtable.

Livré monté en carton avec roulettes de transport.

Attention, le LP650 ne convient pas pour la coupe des stratifiés et parquets ! Uniquement pour les revêtements résilients et textiles !