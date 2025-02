Stratobel Mirox : miroir feuilleté de sécurité

Comportement après rupture : Le verre reste en place

Norme EN 12600 : Classe 1B1 pour un assemblage avec double intercalaire (33.2) et classe 2B2 pour un assemblage avec simple intercalaire (33.1).

Norme EN 356 : Classe P2A pour un assemblage avec double intercalaire (33.2).

Durabilité : Exigences supérieures à celles de la norme EN 1036-11.

Transformation : Facilité de transformation équivalente à celle du verre feuilleté ordinaire.

Environnement : peinture de protection de l’argenture sans cuivre et sans plomb, très faibles émissions de COV et de formaldéhydes classées A+.