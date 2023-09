Mirold Morena, le miroir vintage pour les rénovations

Vous recherchez un miroir unique et vintage ? Vous vous attelez à un projet de rénovation et vous souhaitez conserver le charme d’origine ?

Il existe pour cela le miroir vieilli Mirold Morena, le miroir à l’esprit authentique. Son aspect bien singulier est dû à une oxydation contrôlée de sa couche d’argent.

Particulièrement apprécié dans les lieux avec une histoire unique ou en remplacement des miroirs d’antan dans les hôtels, églises, musées ou dans les anciens bâtiments, il reflète une certaine nostalgie et le charme de l’ancien.

Unique en son genre, sa surface oxydée est complètement incomparable et se prête à la perfection aux aménagements à l’inspiration vintage.

Mirold Morena fait partie de la gamme des miroirs décoratifs d’AGC s’inscrivant dans une démarche responsable et durable. Certifié Cradle to CradleTM au niveau bronze, il peut être recouvert d’une protection supplémentaire en ajoutant un film anti-blessure et anti-éclat SAFE+, conforme à la norme de sécurité EN 12600 et classé 2B2.