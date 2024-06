Stratobel Strong : verre feuilleté pour garde-corps

Stratobel Strong est un verre feuilleté de sécurité dont les parties sont assemblées à l’aide de PVB 100 fois plus rigides que les films de solidarisation standard des feuilles de verre entre elles.

Ce qui est attesté par l’avis technique n°6/22-2437-V1. Suite à des tests en laboratoire agréé selon le cahier 3034 du CSTB, l’ensemble verre + rail Stratobel Strong avec les rails métalliques de la marque Defender Massimo 810 MR et LM peut être utilisé en garde-corps pour le résidentiel et les bureaux.

Ces garde-corps totalement en verre tenus par des rails métalliques peuvent être installés aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des habitations et des bureaux. Utiliser du verre feuilleté et non pas du verre trempé thermiquement et ensuite assemblé en feuilleté, c’est économiser de l’énergie et diminuer l’empreinte carbone des matériaux de construction tel que défini dans la RE2020.

Différents types de verre plat (float) peuvent être assemblés en feuilleté de la marque Stratobel Strong :

composé avec du verre clair standard : Planibel Clearlite

composé avec du verre extra-clair: Planibel Clearvision

composé avec du verre légèrement bleuté : Planibel Linea Azzurra

composé avec du verre bas carbone : Low-Carbon glass

Un garde-corps en verre tenu en pieds sans main courante laisse passer un maximum de lumière et ne perturbe pas la vue sur le paysage environnant, pour des habitats ou des bureaux agréables à vivre.

Labels et certifications (détail) :