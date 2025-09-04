ConnexionS'abonner
Monobrosse sols « SANDY 3 »

ROMUS
Monobrosses à disque pour poncer les ragréages, le béton, les résines epoxy, le parquet …. Et pour l’entretien des revêtements de sols PVC, moquette, carrelages, marbres, sols en pierre...

  • Machines polyvalentes : système de fixation à baïonnette permettant de monter différents disques et accessoires selon l’usage prévu et notamment le disque planétaire haut rendement. 
  • Machines à construction robuste, tout métallique.
  • Roues caoutchouc.
  • Ceinture caoutchouc pour protéger les plinthes et pour servir de fixation pour la jupe d’aspiration standard. 
  • Manche très renforcé, réglable en hauteur avec manette interrupteur. 
  • Bati disposant d’un orifice à l’arrière pour brancher un flexible d’aspirateur lorsque la monobrosse est dotée d’une jupe d’aspiration standard.

Hauteur au guidon : 118cm.
Hauteur au moteur : 61cm. 
Largeur de travail : 430mm
Câble : 10 m.
Livrée montée sans disques ni accessoires.

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
