Nez de marche "Dessus striés" - MID Strié

Permet de sécuriser les escaliers et de réduire les risques de glissade et de chute.

Contribue à la mise en Accessibilité des bâtiments recevant du public et de tout bâtiment.

Se pose en recouvrement d’un revêtement de sol ou d’un parquet.

Utilisation en intérieur.

Matériaux (détail) :

Aluminium anodisé.

Labels & Certifications (détail) :