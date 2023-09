Nez de marche "TECNIROMUS" Grand trafic AS-20

Couper le profilé à la longueur souhaitée.

Repérer les trous et percer dans la chape.

Placer les chevilles ROMUS 5mm Ref 194162.

Placer le profilé et visser avec les vis 3,5 x 35mm Ref 94137.

Retirer le papier siliconé.

Positionnez et maroufler l'insert antidérapant que vous avez sélectionné pour ce projet.

Le nez de marche Techniromus Ref 1670, 1672, 1680, 1692, 1660, 1662 et 1666 sont pré-adhésivés à l'endroit de l'insert. Il suffit de retirer le papier siliconé, de poser et de faire pression sur l'insert.