Nimbus Compact Net R32 : pompe à chaleur air/eau compacte et tout en un

Triple service : Chauffage, refroidissement et eau chaude sanitaire.

Haut rendement : jusqu’à 204 %.

Puissance nominale : de 3,5 à 15 kW à +7/35°C.

Puissance maximale : de 4,5 à 13,8 kW à -7/35°C.

Performance optimisée : COP jusqu'à 3,2 à -7/35°C.

Très silencieuse : 31 dB(A) de pression acoustique à 5 m.

Fluide frigorigène R32 à faible potentiel de réchauffement global et hermétiquement scellé d’usine dans le groupe extérieur.

Disponible en version 1 zone ou 2 zones de chauffage/ refroidissement.

Connectivité embarquée : possibilité de télécontrôle et télésuivi avec Ariston Net Pro.