Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

OPTIBOX : module SAUL pour eaux pluviales

Partager le produit
NIDAPLAST

OPTIBOX est un module de stockage des eaux pluviales destiné à la réalisation de bassins enterrés de type SAUL (Structure Alvéolaire Ultra Légère), utilisés comme structure réservoir pour la gestion des eaux pluviales en aménagement urbain et en VRD.

Ce module d’infiltration permet la conception d’ouvrages hydrauliques enterrés, tels que bassin d’infiltration, bassin de rétention ou bassin sous voirie, assurant le stockage des eaux pluviales, leur infiltration dans le sol ou leur restitution à débit régulé.

Sa conception repose sur une architecture simplifiée composée de deux éléments : un demi-module prémonté et une plaque périphérique. Les modules s’assemblent sans outil grâce à un système autobloquant intégré, facilitant la mise en œuvre sur chantier et améliorant la productivité des équipes en travaux publics.

Léger et empilable, OPTIBOX optimise la logistique et le transport tout en limitant l’emprise au sol, un atout majeur dans les projets d’aménagement urbain contraints. Sa structure réservoir assure une diffusion tridimensionnelle de l’eau, garantissant une répartition homogène dans l’ensemble du volume de stockage.

Entièrement inspectable et hydrocurable, le système permet un accès sur toute la hauteur de l’ouvrage hydraulique, facilitant les opérations de maintenance et de contrôle.

Fabriqué en polypropylène recyclé et recyclable, OPTIBOX s’inscrit dans une démarche durable pour la gestion des eaux pluviales et la conception de bassins enterrés performants.

Matériaux (détail) :

  • Polypropylène injecté recyclé et recyclable, offrant une excellente résistance à l’eau, aux acides, bases et solutions salines, sans impact sur les nappes phréatiques.

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Type : Structure alvéolaire ultra légère (SAUL)
Dimensions module : 1200 x 600 x 330 mm
Dimensions plaque périphérique : 660 x 600 x 60 mm
Taux de vide : 95 %
Résistance à la compression verticale (court terme) : > 420 kPa
Charge permanente admissible : 45 kPa
Hauteur maximale de remblai : 2,3 m
Hauteur de bassin : modulable selon nombre de couches (jusqu’à 3 niveaux et plus selon configuration)
Circulation de l’eau : tridimensionnelle
Système d’assemblage : autobloquant sans clips
Inspectabilité : accès sur toute la hauteur via puits de visite
Entretien : compatible hydrocurage
Applications : infiltration, rétention, régulation ou réutilisation des eaux pluviales

Matériaux

  • Polypropylène

Divers

La mise en œuvre d’OPTIBOX pour la réalisation d’un bassin enterré de type SAUL s’effectue selon les règles de l’art des ouvrages hydrauliques en VRD.
Après terrassement à l’emprise du bassin d’infiltration ou de la structure réservoir, un lit de pose est réalisé afin d’assurer la stabilité de l’ouvrage. Un géotextile (ou un complexe d’étanchéité selon l’usage : infiltration, rétention ou régulation) est ensuite mis en place pour constituer l’enveloppe du bassin enterré.
Les modules de stockage OPTIBOX sont assemblés directement sur site selon le plan de calepinage. Grâce au système autobloquant intégré, le montage des modules d’infiltration s’effectue sans outil ni accessoire spécifique, facilitant et accélérant la mise en œuvre, y compris sur des chantiers contraints ou sous voirie.
Les plaques périphériques assurent la fermeture de la structure réservoir et servent de support au géotextile. Des réservations peuvent être réalisées pour la mise en place des connexions hydrauliques (entrée, sortie, ventilation, puits de visite).
Une fois le bassin sous voirie ou bassin enterré réalisé, l’ouvrage est remblayé latéralement puis recouvert par couches successives compactées, dans le respect des préconisations de mise en œuvre. L’installation permet ensuite le stockage des eaux pluviales, leur infiltration dans le sol ou leur restitution à débit régulé.
La conception du système permet une inspection et un entretien facilités (hydrocurage), garantissant la pérennité de l’ouvrage hydraulique.

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Génie civil
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
En savoir plus Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

Les vidéos de la marque

Il n'y a pas davantage de vidéos
NIDAPLAST - Batiweb

NIDAPLAST –  plus de 40 ans d'innovation pour une gestion durable de l’eau et des...

1524 rue de la Paix
59970 Fresnes-sur-Escaut
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.