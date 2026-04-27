OPTIBOX : module SAUL pour eaux pluviales
OPTIBOX est un module de stockage des eaux pluviales destiné à la réalisation de bassins enterrés de type SAUL (Structure Alvéolaire Ultra Légère), utilisés comme structure réservoir pour la gestion des eaux pluviales en aménagement urbain et en VRD.
Ce module d’infiltration permet la conception d’ouvrages hydrauliques enterrés, tels que bassin d’infiltration, bassin de rétention ou bassin sous voirie, assurant le stockage des eaux pluviales, leur infiltration dans le sol ou leur restitution à débit régulé.
Sa conception repose sur une architecture simplifiée composée de deux éléments : un demi-module prémonté et une plaque périphérique. Les modules s’assemblent sans outil grâce à un système autobloquant intégré, facilitant la mise en œuvre sur chantier et améliorant la productivité des équipes en travaux publics.
Léger et empilable, OPTIBOX optimise la logistique et le transport tout en limitant l’emprise au sol, un atout majeur dans les projets d’aménagement urbain contraints. Sa structure réservoir assure une diffusion tridimensionnelle de l’eau, garantissant une répartition homogène dans l’ensemble du volume de stockage.
Entièrement inspectable et hydrocurable, le système permet un accès sur toute la hauteur de l’ouvrage hydraulique, facilitant les opérations de maintenance et de contrôle.
Fabriqué en polypropylène recyclé et recyclable, OPTIBOX s’inscrit dans une démarche durable pour la gestion des eaux pluviales et la conception de bassins enterrés performants.
Matériaux (détail) :
- Polypropylène injecté recyclé et recyclable, offrant une excellente résistance à l’eau, aux acides, bases et solutions salines, sans impact sur les nappes phréatiques.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Type : Structure alvéolaire ultra légère (SAUL)
Dimensions module : 1200 x 600 x 330 mm
Dimensions plaque périphérique : 660 x 600 x 60 mm
Taux de vide : 95 %
Résistance à la compression verticale (court terme) : > 420 kPa
Charge permanente admissible : 45 kPa
Hauteur maximale de remblai : 2,3 m
Hauteur de bassin : modulable selon nombre de couches (jusqu’à 3 niveaux et plus selon configuration)
Circulation de l’eau : tridimensionnelle
Système d’assemblage : autobloquant sans clips
Inspectabilité : accès sur toute la hauteur via puits de visite
Entretien : compatible hydrocurage
Applications : infiltration, rétention, régulation ou réutilisation des eaux pluviales
Matériaux
- Polypropylène
Divers
La mise en œuvre d’OPTIBOX pour la réalisation d’un bassin enterré de type SAUL s’effectue selon les règles de l’art des ouvrages hydrauliques en VRD.
Après terrassement à l’emprise du bassin d’infiltration ou de la structure réservoir, un lit de pose est réalisé afin d’assurer la stabilité de l’ouvrage. Un géotextile (ou un complexe d’étanchéité selon l’usage : infiltration, rétention ou régulation) est ensuite mis en place pour constituer l’enveloppe du bassin enterré.
Les modules de stockage OPTIBOX sont assemblés directement sur site selon le plan de calepinage. Grâce au système autobloquant intégré, le montage des modules d’infiltration s’effectue sans outil ni accessoire spécifique, facilitant et accélérant la mise en œuvre, y compris sur des chantiers contraints ou sous voirie.
Les plaques périphériques assurent la fermeture de la structure réservoir et servent de support au géotextile. Des réservations peuvent être réalisées pour la mise en place des connexions hydrauliques (entrée, sortie, ventilation, puits de visite).
Une fois le bassin sous voirie ou bassin enterré réalisé, l’ouvrage est remblayé latéralement puis recouvert par couches successives compactées, dans le respect des préconisations de mise en œuvre. L’installation permet ensuite le stockage des eaux pluviales, leur infiltration dans le sol ou leur restitution à débit régulé.
La conception du système permet une inspection et un entretien facilités (hydrocurage), garantissant la pérennité de l’ouvrage hydraulique.
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Génie civil
- Logement collectif
- Maison individuelle
Les tags associés
NGR65 Graviers : dalle pour parking en graviers
Une solution pour la stabilisation de gravier : en association avec la dalle PAV65, notre dalle NGR65 agit comme un stabilisateur de graviers, offrant une solution robuste pour la création de surfaces...
NGR65 Gazon : dalle pour parking en gazon
Des dalles épaisses pour des surfaces perméables en gazon : en association avec la dalle PAV65, notre dalle NGR65 offre une solution polyvalente pour la création de surfaces mixtes...
OCITY PAV65 : dalle alvéolaire pour parkings perméables en zone urbaine
Dalle alvéolaire OCITY PAV65 – Solution pour parkings perméables en zone urbaine La dalle OCITY PAV65 est un système de stabilisation conçu pour la réalisation...
Remblai en zone inondable
Les blocs alvéolaires nidaplast RA sont insensibles aux remontées des nappes phréatiques et permettent de gérer les fluctuations d'eau en remblai routier. La mise en...
Remblai allégé paysager
Les blocs alvéolaires nidaplast RA sont recommandés lorsque des problématiques d'eau se posent : à proximité d'un cours d'eau ou d'une nappe phréatique,...
Bassin de collecte des eaux pluviales
Les modules alvéolaires nidaplast constitués de plus de 95% de vide permettent de collecter et stocker les eaux pluviales dans des bassins de rétention enterrés. Les blocs alvéolaires...
Dalle support pour terrain de sport : nidasport
La dalle alvéolaire nidasport est un support en polypropylène permettant de réaliser des terrains de sport. Souvent utilisée en toiture, elle sert à tamponner les...
Dalle gazon nidagrass
Les dalles pour parkings nidagrass permettent de renforcer les places de stationnement engazonnées. Les dalles alvéolaires disposent d'un système d'assemblage anti-arrachage...
Stabilisateur de graviers nidagravel
Le seul stabilisateur de gravier de la marque Nidagravel La société Nidaplast a créé au début des années 2000 le procédé de stabilisation de graviers...
Dalle alvéolaire nidagravel NG040 pour parking en graviers
Des parkings en graviers perméables Le procédé de stabilisation de graviers nidagravel NG040 est une alternative innovante aux revêtements bitumeux pour l’aménagement...
Les communiqués de la marque
Demander plus d'informations :
Les vidéos de la marque
Remblai transparent dans le lit majeur d'un cours d'eau
Le nid d'abeille Nidaplast RA a été utilisé comme remblai transparent pour l'élargissement de quais SNCF de la gare des Ardoines.
NIDAGRAVEL IG040 : la stabilisation de graviers pour parking à forte fréquentation
Découvrez comment poser le nidagravel IG040. Une dalle pour la stabilisation de graviers, idéale pour les zones à forte fréquentation.