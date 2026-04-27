OPTIBOX : module SAUL pour eaux pluviales

OPTIBOX est un module de stockage des eaux pluviales destiné à la réalisation de bassins enterrés de type SAUL (Structure Alvéolaire Ultra Légère), utilisés comme structure réservoir pour la gestion des eaux pluviales en aménagement urbain et en VRD.

Ce module d’infiltration permet la conception d’ouvrages hydrauliques enterrés, tels que bassin d’infiltration, bassin de rétention ou bassin sous voirie, assurant le stockage des eaux pluviales, leur infiltration dans le sol ou leur restitution à débit régulé.

Sa conception repose sur une architecture simplifiée composée de deux éléments : un demi-module prémonté et une plaque périphérique. Les modules s’assemblent sans outil grâce à un système autobloquant intégré, facilitant la mise en œuvre sur chantier et améliorant la productivité des équipes en travaux publics.

Léger et empilable, OPTIBOX optimise la logistique et le transport tout en limitant l’emprise au sol, un atout majeur dans les projets d’aménagement urbain contraints. Sa structure réservoir assure une diffusion tridimensionnelle de l’eau, garantissant une répartition homogène dans l’ensemble du volume de stockage.

Entièrement inspectable et hydrocurable, le système permet un accès sur toute la hauteur de l’ouvrage hydraulique, facilitant les opérations de maintenance et de contrôle.

Fabriqué en polypropylène recyclé et recyclable, OPTIBOX s’inscrit dans une démarche durable pour la gestion des eaux pluviales et la conception de bassins enterrés performants.

Matériaux (détail) :