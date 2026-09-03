Pack Optimal Tyxal+ : pack alarme connecté 4G Wi-Fi Ethernet 8 zones
Pack alarme 4G Wi-Fi Ethernet 8 zones équipé de ses 2 télécommandes, 2 détecteurs de mouvement, 2 sirènes additionnelles (intérieure et extérieure), connecté à l'appli Tydom
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Surveillance de l’habitat jusqu'à 8 zones grâce aux détecteurs (mouvement, ouverture, levée de doute vidéo, fumée,...) et caméras
Sirènes dissuasives en cas d'intrusion ou de détection technique
Alertes par notifications et/ou par appels vocaux et SMS en cas d'intrusion, pré-alarme, risque d'incendie,...
Pilotage de l'alarme via télécommande, clavier, badge et l'appli Tydom
Indication de mise en marche/arrêt totale du système (notification et/ou SMS selon l'équipement)
Conforme à la norme EN50131-2 : système protégé des tentatives de sabotage (brouillage radio, autoprotection à l'ouverture/l'arrachement, sécurité sur la saisie des codes et de l'accès distant)
Compatible avec un système de télésurveillance par protocole IP SIA DC09
Divers
Mode de pose : en saillie
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
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