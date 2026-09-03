Pack Optimal Tyxal+ : pack alarme connecté 4G Wi-Fi Ethernet 8 zones

Surveillance de l’habitat jusqu'à 8 zones grâce aux détecteurs (mouvement, ouverture, levée de doute vidéo, fumée,...) et caméras

Sirènes dissuasives en cas d'intrusion ou de détection technique

Alertes par notifications et/ou par appels vocaux et SMS en cas d'intrusion, pré-alarme, risque d'incendie,...

Pilotage de l'alarme via télécommande, clavier, badge et l'appli Tydom

Indication de mise en marche/arrêt totale du système (notification et/ou SMS selon l'équipement)

Conforme à la norme EN50131-2 : système protégé des tentatives de sabotage (brouillage radio, autoprotection à l'ouverture/l'arrachement, sécurité sur la saisie des codes et de l'accès distant)

Compatible avec un système de télésurveillance par protocole IP SIA DC09