Tybox RF 210 : thermostat sans-fil pour systèmes hydraulique et aéraulique

Commande de chaudière, poêle à bois, PAC réversible ou non, circulateur, vanne de zone ou registre motorisé (système gainable)

Affichage des températures, du taux d’humidité

Régulation configurable : proportionnelle Intégrale Dérivée (PID, base de temps réglable) ou Tout Ou Rien (TOR, avec hystérésis réglable)

Paramétrages avancés d’affichage écran, de gestion d’accès des fonctions, des min-max de température

Détection de fenêtre ouverte par chute de température ou ajout d’un détecteur

En association avec une box maison connectée, pilotage amélioré depuis l’Appli, avec la gestion centralisée, la compatibilité assistants vocaux, la gestion des routines et l’anticipation intelligente au démarrage du chauffage