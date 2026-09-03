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Tybox RF 210 : thermostat sans-fil pour systèmes hydraulique et aéraulique

Delta Dore group

Thermostat sans-fil doté d'une régulation fine pour système réversible/non réversible, mono/multizones, compatible box maison connectée

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Commande de chaudière, poêle à bois, PAC réversible ou non, circulateur, vanne de zone ou registre motorisé (système gainable)
Affichage des températures, du taux d’humidité
Régulation configurable : proportionnelle Intégrale Dérivée (PID, base de temps réglable) ou Tout Ou Rien (TOR, avec hystérésis réglable)
Paramétrages avancés d’affichage écran, de gestion d’accès des fonctions, des min-max de température
Détection de fenêtre ouverte par chute de température ou ajout d’un détecteur
En association avec une box maison connectée, pilotage amélioré depuis l’Appli, avec la gestion centralisée, la compatibilité assistants vocaux, la gestion des routines et l’anticipation intelligente au démarrage du chauffage

Matériaux

  • Aciers
  • Plastique

Divers

Mode de pose : en saillie, à viser, à poser sur meuble

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
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