Tymoov 10 Solar : moteur de volet roulant Solar 12V DC radio X3D
Moteur de volet roulant solaire Brushless silencieux. 10Nm, radio X3D tête étoile sortie d'arbre 5 branches, compatible avec l'alarme et le détecteur de fumée radio Delta Dore
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Moteur brushless 12VDC 10nm à alimentation solaire. A associer uniquement à la gamme Tymoov Solar
Pilotage individuel ou centralisé avec Tyxia 1701, 2331 & 1716, smartphone ou assistant vocal
Application Tydom : visualisation de la position du volet et de la charge de la batterie
Anti-effraction : résistance contre le soulèvement du volet avec les verrous
Anti-intrusion : associé à Tyxal+, déclenchement de l'alarme lors d'une tentative de soulèvement du volet
Sécurité incendie : associé au DFR, le moteur remonte le volet sur détection de fumée, facilitant l'évacuation des occupants
Détection d'obstacle Protect+ et gel: arrêt du moteur pour protéger le volet
Apprentissage des butées automatique, semi-automatique ou manuel et détection automatique du sens de rotation
Matériaux
- Aciers
- Plastique
Divers
Mode de pose : à insérer
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
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