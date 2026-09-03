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Tymoov 10 Solar : moteur de volet roulant Solar 12V DC radio X3D

Delta Dore group

Moteur de volet roulant solaire Brushless silencieux. 10Nm, radio X3D tête étoile sortie d'arbre 5 branches, compatible avec l'alarme et le détecteur de fumée radio Delta Dore

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Moteur brushless 12VDC 10nm à alimentation solaire. A associer uniquement à la gamme Tymoov Solar
Pilotage individuel ou centralisé avec Tyxia 1701, 2331 & 1716, smartphone ou assistant vocal
Application Tydom : visualisation de la position du volet et de la charge de la batterie
Anti-effraction : résistance contre le soulèvement du volet avec les verrous
Anti-intrusion : associé à Tyxal+, déclenchement de l'alarme lors d'une tentative de soulèvement du volet
Sécurité incendie : associé au DFR, le moteur remonte le volet sur détection de fumée, facilitant l'évacuation des occupants
Détection d'obstacle Protect+ et gel: arrêt du moteur pour protéger le volet
Apprentissage des butées automatique, semi-automatique ou manuel et détection automatique du sens de rotation

Matériaux

  • Aciers
  • Plastique

Divers

Mode de pose : à insérer

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
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