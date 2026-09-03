Tymoov 10 Solar : moteur de volet roulant Solar 12V DC radio X3D

Moteur brushless 12VDC 10nm à alimentation solaire. A associer uniquement à la gamme Tymoov Solar

Pilotage individuel ou centralisé avec Tyxia 1701, 2331 & 1716, smartphone ou assistant vocal

Application Tydom : visualisation de la position du volet et de la charge de la batterie

Anti-effraction : résistance contre le soulèvement du volet avec les verrous

Anti-intrusion : associé à Tyxal+, déclenchement de l'alarme lors d'une tentative de soulèvement du volet

Sécurité incendie : associé au DFR, le moteur remonte le volet sur détection de fumée, facilitant l'évacuation des occupants

Détection d'obstacle Protect+ et gel: arrêt du moteur pour protéger le volet

Apprentissage des butées automatique, semi-automatique ou manuel et détection automatique du sens de rotation