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Delta Dore group - Batiweb

Delta Dore group

Le Vieux Chêne
35270 Bonnemain
France
Site web de la marque

Delta Dore est un groupe français à dimension européenne, pionnier sur le marché du logement connecté.

Depuis plus de 50 ans, il met son expertise en gestion de l’énergie et protection solaire dans les logements, au service de la transition énergétique. 

Les ambitions du groupe sont soutenues par un investissement important en R&D, qui représente 10% de son chiffre d'affaires chaque année. L'entreprise conjugue excellence industrielle et Made in Europe (France et Allemagne), et fabrique 5 millions de produits en moyenne par an.

Les solutions Delta dore

  • Gestion du chauffage
  • Pilotage des volets et des éclairages
  • Alarme, caméra et contrôle d'accès 
  • Mesure des consommations
  • Smart Home

Delta Dore en quelques chiffres

  • Entreprise familiale créée en 1970
  • 800 salariés
  • 6 sites en Europe
  • 3 usines en France et Allemagne
  • Labellisée “Vitrine de l’Industrie du Futur”
  • 23 millions de logements équipés, en Europe, avec des solutions de gestions de l’énergie du groupe

 

 

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