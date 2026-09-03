Tydom Home : box maison connectée en ambiance
Box Tydom en ambiance de la maison connectée de Delta Dore
Pilotage en local et à distance à partir de l'application gratuite Delta Dore
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Gestion avec votre smartphone, tablette ou à la voix de vos équipements de la maison connectée grâce à l'application Delta Dore
Couverture de multiples usages de la maison connectée : protection de la famille et des biens, gestion du confort thermique, automatisation des ouvrants et occultants, pilotage des éclairages, affichage des consommations
Visualisation en temps réel du statut des équipements connectés
Création de routines planifiées ou à la demande adaptées à vos moments de vie (arrivée, départ …)
Matériaux
- Cuivre
- Plastique
Divers
Mode de pose : à poser
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
Les tags associés
- Connectivité
- Delta dore
- Maison connectée
- Assistant
- Afficher plus
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