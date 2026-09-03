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Tydom Home : box maison connectée en ambiance

Delta Dore group

Box Tydom en ambiance de la maison connectée de Delta Dore

Pilotage en local et à distance à partir de l'application gratuite Delta Dore

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Gestion avec votre smartphone, tablette ou à la voix de vos équipements de la maison connectée grâce à l'application Delta Dore
Couverture de multiples usages de la maison connectée : protection de la famille et des biens, gestion du confort thermique, automatisation des ouvrants et occultants, pilotage des éclairages, affichage des consommations
Visualisation en temps réel du statut des équipements connectés
Création de routines planifiées ou à la demande adaptées à vos moments de vie (arrivée, départ …)

Matériaux

  • Cuivre
  • Plastique

Divers

Mode de pose : à poser

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
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