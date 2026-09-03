Tydom Home : box maison connectée en ambiance

Gestion avec votre smartphone, tablette ou à la voix de vos équipements de la maison connectée grâce à l'application Delta Dore

Couverture de multiples usages de la maison connectée : protection de la famille et des biens, gestion du confort thermique, automatisation des ouvrants et occultants, pilotage des éclairages, affichage des consommations

Visualisation en temps réel du statut des équipements connectés

Création de routines planifiées ou à la demande adaptées à vos moments de vie (arrivée, départ …)