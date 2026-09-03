Smart TRV : tête thermostatique intelligente M30 x 1,5

Compatible avec tous types de radiateurs à eau associés à une chaudière gaz, fioul ou bois, ou une pompe à chaleur

Apprentissage auto-adaptatif grâce à l'IA : une régulation thermique précise permettant un confort constant pièce par pièce

Détection automatique d'ouverture de fenêtre intégrée

Fonction Boost : remontée rapide de la température de la pièce

Système anti-grippage

En association avec une box maison connectée Delta Dore :

Programmation et pilotage à distance du chauffage

Anticipation au démarrage du chauffage

Synchronisation automatique des têtes thermostatiques d'une même pièce

Visualisation du taux d'humidité

Avec un récepteur général : Commande l'arrêt du générateur lorsqu'aucune zone n'est en demande de chauffage

Solution évolutive