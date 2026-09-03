Smart TRV : tête thermostatique intelligente M30 x 1,5
Tête thermostatique intelligente M30 x 1,5 pour tous types de radiateurs à eau associés à une chaudière gaz, fioul ou bois, ou une pompe à chaleur
Labels et certifications (détail) :
- eu.bac
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Compatible avec tous types de radiateurs à eau associés à une chaudière gaz, fioul ou bois, ou une pompe à chaleur
Apprentissage auto-adaptatif grâce à l'IA : une régulation thermique précise permettant un confort constant pièce par pièce
Détection automatique d'ouverture de fenêtre intégrée
Fonction Boost : remontée rapide de la température de la pièce
Système anti-grippage
En association avec une box maison connectée Delta Dore :
Programmation et pilotage à distance du chauffage
Anticipation au démarrage du chauffage
Synchronisation automatique des têtes thermostatiques d'une même pièce
Visualisation du taux d'humidité
Avec un récepteur général : Commande l'arrêt du générateur lorsqu'aucune zone n'est en demande de chauffage
Solution évolutive
Matériaux
- Aciers
- Plastique
Divers
Mode de pose : sur radiateur (raccord M30x1.5)
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
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