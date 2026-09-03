Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Smart TRV : tête thermostatique intelligente M30 x 1,5

Delta Dore group

Tête thermostatique intelligente M30 x 1,5 pour tous types de radiateurs à eau associés à une chaudière gaz, fioul ou bois, ou une pompe à chaleur

Labels et certifications (détail) :

  • eu.bac

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Compatible avec tous types de radiateurs à eau associés à une chaudière gaz, fioul ou bois, ou une pompe à chaleur
Apprentissage auto-adaptatif grâce à l'IA : une régulation thermique précise permettant un confort constant pièce par pièce
Détection automatique d'ouverture de fenêtre intégrée
Fonction Boost : remontée rapide de la température de la pièce
Système anti-grippage
En association avec une box maison connectée Delta Dore :
Programmation et pilotage à distance du chauffage
Anticipation au démarrage du chauffage
Synchronisation automatique des têtes thermostatiques d'une même pièce
Visualisation du taux d'humidité
Avec un récepteur général : Commande l'arrêt du générateur lorsqu'aucune zone n'est en demande de chauffage
Solution évolutive

Matériaux

  • Aciers
  • Plastique

Divers

Mode de pose : sur radiateur (raccord M30x1.5)

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
En savoir plus Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

L'actualité de la marque

Il n'y a pas davantage d'actualités
Delta Dore group - Batiweb

Delta Dore est un groupe français à dimension européenne, pionnier sur le marché...

Le Vieux Chêne
35270 Bonnemain
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.