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Panneau sandwich de toiture laine de roche JI Vulcasteel Roof 37-500

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JORIS IDE
Panneau sandwich de toiture laine de roche JI Vulcasteel Roof 37-500 - Batiweb

JI Vulcasteel Roof 37-500 est un panneau sandwich toiture en laine de roche qui associe haut niveau de sécurité incendie, confort acoustique et rendu esthétique épuré.

Ses larges plages de 500 mm entre les ondes donnent à la toiture une expression architecturale plus raffinée sans compromis sur la performance.

Matériaux (détail) :

  • Parements acier + noyau en laine de roche

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Épaisseurs disponibles : 60 / 120 / 200 mm
Âme : laine de roche
Classement feu : A2-s1, d0 (tous revêtements sauf HPS 200 Ultra) selon NF EN 13501-1:2018
Usage : toiture isolée

Matériaux

  • Aciers
  • Laine de roche

Divers

Toitures isolées avec exigences feu et acoustiques ; industriel, tertiaire

Familles d'ouvrage

  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Tertiaire
  • Autre
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