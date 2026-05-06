Panneau sandwich de toiture laine de roche JI Vulcasteel Roof 37-500

JI Vulcasteel Roof 37-500 est un panneau sandwich toiture en laine de roche qui associe haut niveau de sécurité incendie, confort acoustique et rendu esthétique épuré.

Ses larges plages de 500 mm entre les ondes donnent à la toiture une expression architecturale plus raffinée sans compromis sur la performance.

Matériaux (détail) :