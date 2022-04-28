Profil de bardage tôle acier JI Sonora 25

Le profil JI Sonora 25 est un profil d'habillage de façade nervuré, en fixations apparentes, conçus aussi bien pour le neuf que pour la rénovation, le résidentiel ou le tertiaire.

Ce profil à formes carrés régulières se fixe sur une ossature secondaire rapportée et adaptée au support (plateau, maçonnerie...). Suivant l'esthétique recherchée, ce profil peut être posé indifféremment en vertical ou à l'horizontale. La mise en œuvre se fait par principe d'emboîtement d'une onde. Une utilisation en imposte de menuiserie peut être envisagée. Le profil est conforme selon les règles RAGE 2014.