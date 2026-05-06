Parement de façade architecturale JI Brise Rising
JI Brise Rising a été imaginé comme un parement de façade expressif, capable de faire vibrer la lumière et de révéler l’architecture.
Plus qu’un simple revêtement, il offre aux concepteurs une solution métallique premium pour signer des façades contemporaines, élégantes et durables en neuf comme en rénovation.
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Profil d'habillage de façade nervuré
Fixations apparentes
Conçu pour le neuf et la rénovation
Usage : résidentiel et tertiaire
Matériaux
- Aciers
Divers
Habillage de façade architecturale ; résidentiel, tertiaire
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
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