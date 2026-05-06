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Parement de façade architecturale JI Brise Rising

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JORIS IDE

JI Brise Rising a été imaginé comme un parement de façade expressif, capable de faire vibrer la lumière et de révéler l’architecture.

Plus qu’un simple revêtement, il offre aux concepteurs une solution métallique premium pour signer des façades contemporaines, élégantes et durables en neuf comme en rénovation.

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Profil d'habillage de façade nervuré
Fixations apparentes
Conçu pour le neuf et la rénovation
Usage : résidentiel et tertiaire

Matériaux

  • Aciers

Divers

Habillage de façade architecturale ; résidentiel, tertiaire

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
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