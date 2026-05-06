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Profil de façade architecturale JI Breva 41

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JORIS IDE

JI Breva 41 est un profil de façade type clin qui apporte une lecture horizontale ou verticale très contemporaine aux bâtiments.

Facile à intégrer sur ossature secondaire, il conjugue élégance, relief et durabilité pour créer des façades soignées, pérennes et différenciantes.

Matériaux (détail) :

  • Acier S320 GD

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Longueur : 1200 à 8000 mm
Largeur utile : 1000 mm
Épaisseur : 0, 75 mm
Poids : 7, 18 kg/m²
Matériau : acier S320 GD
Autres matériaux sur demande : inox, aluminium
Revêtements : Essential 25 µ, Durable 35 µ, JI Nature Wood 45 µ, JI Nature Charcoal
Pose : verticale ou horizontale ; utilisation possible en brise-soleil

Matériaux

  • Aciers

Divers

Habillage de façade architecturale en neuf et rénovation

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
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