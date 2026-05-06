Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Tôle de toiture / bardage joint debout JI 37-500-1000

Partager le produit
JORIS IDE

JI 37-500-1000 est une tôle acier à aspect joint debout pensée pour les enveloppes architecturales où la pureté des lignes compte autant que la durabilité.

Sa finition inspirée du zinc traditionnel lui permet de valoriser aussi bien les façades que les toitures sur les projets contemporains ou de rénovation.

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Tôle acier pour applications simple peau
Aspect joint debout
Usage : couverture et/ou bardage selon le support et le projet
Domaines d'emploi cités : commerce, industrie, résidentiel

Matériaux

  • Aciers

Divers

Applications simple peau en résidentiel, commerce et industrie ; neuf et rénovation

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Tertiaire
En savoir plus Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

Les vidéos de la marque

Il n'y a pas davantage de vidéos
JORIS IDE - Batiweb

Joris Ide est un acteur international majeur dans le secteur de l’acier.  Fort de plus de...

Hille 174
B8750 Zwevezele
Belgique

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.