Plaque de plâtre 3-en-1 Glasroc® X 13

Performances certifiées par une ETPM (Evaluation Technique de Produits et Matériaux).

La bande adhésive Glasroc® X Sealing Tape Black 100 mm assure l’étanchéité à la jonction des plaques.

Existe en 2 largeurs 1 250 mm et 1 200 mm.

Gain de place : un seul produit à référencer et stocker.

Gain de temps : un seul élément à installer.

Découpe et manutention facilitées : grâce à son épaisseur de 13 mm et son poids de 11 kg/m².

Compatible avec une exposition jusqu’à six mois avant la pose du bardage : traitée et résistante aux UV (5 000h UV).