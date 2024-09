Plaque de Plâtre Placo® Infinaé 18S

La gamme Infinaé de Placo® s’enrichit de la nouvelle plaque Placo® Infinaé 18S fabriquée avec au moins 50 % de plâtre recyclé.

Découvrez en exclusivité sur le marché la gamme innovante Infinaé de Placo®, conçue pour répondre aux défis environnementaux actuels. Fabriquée avec au moins 50 % de plâtre recyclé et entièrement recyclable, la plaque Placo® Infinaé contribue à des chantiers et des habitats plus durables, conformes aux certifications environnementales (HQE Tertiaire, LEED, BREEAM et NF Habitat).

Idéale pour les établissements scolaires, les hôpitaux, les hôtels, les bureaux et les surfaces commerciales, la plaque Placo® Infinaé 18S offre une solution performante et respectueuse de l’environnement pour la création de cloisons de qualité.

Ses caractéristiques, identiques à celles de la plaque Placoplatre® BA 18S standard,

incluent :

Haute dureté avec une empreinte de billage ≤ 15 mm

Grande hauteur pouvant atteindre 5,55 m*

Performance acoustique de 47 dB*

Résistance au feu EI60*

Avec une épaisseur de 18 mm, deux longueurs disponibles (2600 mm et 3000 mm), et une largeur de 900 mm, la Placo® Infinaé 18S permet un gain de temps considérable sur les chantiers, réduisant le nombre de plaques et de montants nécessaires.

Pour une identification rapide sur les chantiers, la Placo® Infinaé 18S est dotée d’un marquage blanc distinctif et d’un carton jaune sur sa face visible. Choisissez Placo® Infinaé 18S pour des constructions plus écologiques, performantes et conformes aux exigences des professionnels.

Labels et certifications (détail) :

Numéro DOP : PL050

Référence de norme européenne : EN 520:2004+A1:2009

* En cloison distributive 98/62.