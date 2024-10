Plaque de soubassement acier SOUBAX® : une plaque design et durable en acier, avec une pose facilitée

Découvrez SOUBAX®, la plaque de soubassement en acier qui transforme vos projets de clôture. Conçue et fabriquée en France, elle allie légèreté et robustesse, pesant seulement 7 kg, soit sept fois moins qu'une plaque en béton traditionnelle. Cela facilite son installation tout en garantissant une sécurité accrue sur le chantier.

SOUBAX® est traitée pour résister aux intempéries et bénéficie d'une protection anti-corrosion de 10 ans, assurant ainsi sa durabilité. Son design moderne et épuré s’harmonise parfaitement avec vos panneaux et poteaux de clôture, ajoutant une touche esthétique à votre aménagement extérieur.

Sa fonctionnalité superposable et sa compatibilité avec divers types de poteaux et panneaux rigides permettent une flexibilité maximale pour s’adapter à tous les projets, simplifiant les chantiers tout en garantissant une protection durable et élégante.

Optez pour SOUBAX® et profitez d'une solution robuste, durable et élégante pour sécuriser vos espaces tout en simplifiant vos chantiers.

SOUBAX® : légèreté, robustesse et design au service de vos clôtures.