Nouvelle option "Prêt à poser" : 50% de gain de temps lors de la pose des portails autoportants ALLIX®

DIRICKX, premier concepteur et fabricant français de clôtures et de portails, a développé une solution innovante pour simplifier et sécuriser l'installation des portails autoportants ALLIX® : l'option « Prêt à poser ».

Cette innovation répond à des besoins croissants de gain de temps et de sécurité renforcée, afin de simplifier le travail des professionnels.

Avec des longueurs de 3 à 10 m et des hauteurs de 1 à 2,5 m, les portails autoportants ALLIX® ont des contraintes de manutention. Leur poids élevé, combiné à des configurations de chantier complexes (accès restreints, espace limité), rendait leur installation parfois délicate.

Jusqu’à présent, les poseurs devaient :

Positionner le portail sur les roues de guidage

Régler manuellement l’entraxe entre les roues et le poteau guide

Des étapes nécessitant de la précision, pouvant générer des erreurs et des risques d’accidents.



L’innovation DIRICKX : l’option « Prêt à poser »

DIRICKX a repensé le processus en proposant un pré-montage en usine :

Éléments prêts à installer : platines, poteau guide, roues porteuses

: platines, poteau guide, roues porteuses Motorisation intégrée (si option choisie)

(si option choisie) Tests et ajustements réalisés en atelier

Cette solution supprime les mesures et alignements directement sur le chantier, offrant un gain de temps et réduisant les sources d’erreur.



Sécurisation de la pose

Un système breveté fixé entre les roues porteuses et le poteau guide garantit :

Un alignement parfait sans calcul manuel

Une réduction des risques de déséquilibre ou de mauvaise fixation

Avantages clés :

Gain de temps : jusqu’à 50 % de temps d’installation économisé

Sécurité renforcée : manipulation simplifiée et risques d’accident minimisés

Accessibilité : permet à des professionnels moins expérimentés de réaliser des installations complexes

Optimisation des chantiers :