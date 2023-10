Plinthes PVC semi-rigides ROMUFLEX

Pour la finition entre un revêtement de mur et un revêtement de sol (épouse bien la forme du sol et du mur). Plinthe décorative qui existe en 60, 80 et 100 mm.

Coloris : 13 couleurs disponibles.

Pose facile et très rapide !

Les lèvres souples en partie haute et basse rendent la plinthe hermétique à la poussière et compensent les irrégularités du sol et du mur.

Les angles rentrants ou sortants peuvent être réalisés très simplement et de manière esthétique (sans joint apparent) avec le grugeoir Ref 193780.

Utilisation en intérieur.

Matériaux (détail) :

PVC semi-rigide co-extrude.

Labels & Certifications (détail) :