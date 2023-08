Pompe à chaleur monobloc Alfea Excellia M

3 modèles chauffage seul Alfea Excellia M : 6, 8 et 11 kW.

3 modèles avec ECS intégrée Alfea Excellia M Duo : 6, 8 et 11 kW.

Plus d’économies d’énergie : Jusqu’à 60%(4) d’économies d’énergies en remplacement de votre ancienne chaudière.

Plus silencieuse : Une des pompes à chaleur les plus silencieuses du marché, 34 dB à 5 mètres seulement (modèle 8 kW).

Plus fiable : Le Système Smart Protect garantit le fonctionnement optimal de la pompe à chaleur dans le temps et une résistance au gel et à l’encrassement.