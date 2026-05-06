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Tôle de toiture joint debout JI 38-525-1050 Roof

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JORIS IDE
Tôle de toiture joint debout JI 38-525-1050 Roof - Batiweb

Le JI 38-525-1050 Roof est une tôle de toiture acier à joint debout conçue pour offrir une esthétique haut de gamme et une mise en œuvre rationnelle.

Idéale pour les espaces non isolés ou en association avec un système isolé, elle reproduit l’allure du zinc traditionnel tout en profitant des performances de l’acier profilé.

Matériaux (détail) :

  • Acier S280 GD

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Longueur : 2550 à 13500 mm
Largeur utile : 1050 mm
Épaisseur : 0, 75 mm
Poids : 6, 84 kg/m²
Matériau : acier S280 GD
Revêtement mentionné : Grandemat 40 µ

Matériaux

  • Aciers

Divers

Couverture à joint debout pour projets résidentiels, collectifs, agricoles, industriels et commerciaux

Familles d'ouvrage

  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Tertiaire
  • Autre
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