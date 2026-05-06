Tôle de toiture joint debout JI 38-525-1050 Roof

Le JI 38-525-1050 Roof est une tôle de toiture acier à joint debout conçue pour offrir une esthétique haut de gamme et une mise en œuvre rationnelle.

Idéale pour les espaces non isolés ou en association avec un système isolé, elle reproduit l’allure du zinc traditionnel tout en profitant des performances de l’acier profilé.

Matériaux (détail) :