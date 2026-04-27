Profilé bord de rive DINAC pour terrasse sur plots
La gamme de profilés bord de rive a été conçue pour assurer la finition esthétique et la protection durable des bordures de terrasses extérieures réalisées en dallage sur plots réglables autonivelants. Fabriqués en aluminium anodisé ou laqué selon les modèles, ces profilés sont spécifiquement développés pour un usage extérieur et répondent aux contraintes mécaniques et climatiques des terrasses contemporaines. Dans ces zones souvent très fréquentées, la protection des bordures est essentielle afin de préserver les arêtes du revêtement tout en offrant une finition soignée et parfaitement intégrée au sol, qu’il soit en dalle, pavage, carrelage ou pierre naturelle.
Les profilés bord de rive constituent un système complet associant profilés et accessoires destinés à un assemblage précis et durable. Le dispositif comprend un profilé de base invisible, indispensable pour le maintien des bandes de rive, des profilés de finition de 2,5 mètres de long, ainsi que des pièces dédiées aux angles sortants et aux jonctions. Ces éléments assurent une continuité visuelle parfaite et des raccords nets, tout en masquant proprement les coupes du revêtement. La pose encastrée, effectuée simultanément à celle des dalles, garantit la planéité des lignes de rive et la tenue des arêtes dans le temps.
Disponibles en trois hauteurs, 60, 80 et 100 mm, les profilés et leurs accessoires s’adaptent avec précision à la hauteur de la terrasse et aux contraintes du chantier. Leur mise en œuvre simple permet une finition rapide et efficace des bordures tout en renforçant leur résistance aux chocs. Afin d’harmoniser l’ensemble avec les dallages, trois finitions ont été développées : aluminium anodisé naturel, aluminium laqué coloris anthracite et aluminium laqué coloris beige.
Conçus pour résister durablement aux intempéries, à l’exposition aux rayons UV et aux variations de température, les profilés bord de rive assurent une protection fiable des structures et participent à la longévité des terrasses, en combinant performance technique et exigence esthétique.
Matériaux (détail) :
- Finition : anodisé naturel ; laqué beige ou anthracite
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Usage en extérieur et en intérieur
Longueur des profilés : 2,5 m
Profilé, pièce de jonction et d'angle, forment un système complet pour une finition parfaite
Matériaux
- Aluminium
Divers
Système de profilés et accessoires pour la finition des bords de rive des terrasses sur plots, adapté aux dalles d'epaisseur de 15 à 22 mm, protège les bordures et masque les coupes du revêtement
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Hôtel et restaurant
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Tertiaire
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