Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Profilé bord de rive DINAC pour terrasse sur plots

Partager le produit
DINAC

La gamme de profilés bord de rive a été conçue pour assurer la finition esthétique et la protection durable des bordures de terrasses extérieures réalisées en dallage sur plots réglables autonivelants. Fabriqués en aluminium anodisé ou laqué selon les modèles, ces profilés sont spécifiquement développés pour un usage extérieur et répondent aux contraintes mécaniques et climatiques des terrasses contemporaines. Dans ces zones souvent très fréquentées, la protection des bordures est essentielle afin de préserver les arêtes du revêtement tout en offrant une finition soignée et parfaitement intégrée au sol, qu’il soit en dalle, pavage, carrelage ou pierre naturelle.

Les profilés bord de rive constituent un système complet associant profilés et accessoires destinés à un assemblage précis et durable. Le dispositif comprend un profilé de base invisible, indispensable pour le maintien des bandes de rive, des profilés de finition de 2,5 mètres de long, ainsi que des pièces dédiées aux angles sortants et aux jonctions. Ces éléments assurent une continuité visuelle parfaite et des raccords nets, tout en masquant proprement les coupes du revêtement. La pose encastrée, effectuée simultanément à celle des dalles, garantit la planéité des lignes de rive et la tenue des arêtes dans le temps.

Disponibles en trois hauteurs, 60, 80 et 100 mm, les profilés et leurs accessoires s’adaptent avec précision à la hauteur de la terrasse et aux contraintes du chantier. Leur mise en œuvre simple permet une finition rapide et efficace des bordures tout en renforçant leur résistance aux chocs. Afin d’harmoniser l’ensemble avec les dallages, trois finitions ont été développées : aluminium anodisé naturel, aluminium laqué coloris anthracite et aluminium laqué coloris beige.

Conçus pour résister durablement aux intempéries, à l’exposition aux rayons UV et aux variations de température, les profilés bord de rive assurent une protection fiable des structures et participent à la longévité des terrasses, en combinant performance technique et exigence esthétique.

Matériaux (détail) :

  • Finition : anodisé naturel ; laqué beige ou anthracite

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Usage en extérieur et en intérieur
Longueur des profilés : 2,5 m
Profilé, pièce de jonction et d'angle, forment un système complet pour une finition parfaite

Matériaux

  • Aluminium

Divers

Système de profilés et accessoires pour la finition des bords de rive des terrasses sur plots, adapté aux dalles d'epaisseur de 15 à 22 mm, protège les bordures et masque les coupes du revêtement

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Hôtel et restaurant
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Tertiaire

Fichiers à télécharger

Fichier PDF Télécharger
En savoir plus Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

DINAC - Batiweb

La marque DINAC est reconnue dans l’univers des profilés de finitions pour les sols et les...

1210 route les Révoulins
38350 LA MURE D'ISÈRE
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.