Pyramide Artisan 360 : l'assurance des artisans du bâtiment

Vous dirigez une entreprise du bâtiment de moins de 5 salariés. Votre place est sur les chantiers, pas derrière un bureau à comparer des tableaux de garanties. Pyramide Artisan 360 réunit dans un seul contrat toutes les protections dont votre activité a besoin.

Vos travaux et vos chantiers

Responsabilité décennale, y compris pour les travaux confiés à un sous-traitant ou réalisés en groupement d'entreprises

Dommages après réception hors décennale : bon fonctionnement, dommages intermédiaires, dommages aux existants, équipements professionnels…

Erreurs d'implantation et fautes professionnelles, avant comme après réception

Matériaux, approvisionnements et matériel de chantier, frais de déblaiement et honoraires d'expert compris

Votre entreprise au quotidien

Incendie, explosion, installations de chantier, foires et salons, véhicules utilisés pour le service, missions à l'étranger

Responsabilité employeur : faute inexcusable, accident entre salariés, maladies professionnelles non reconnues

Pollution accidentelle, préjudice écologique et frais de remise en état

Risque amiante sur vos travaux d’entretien et de réparation

Renforcez votre protection avec nos options

Pyramide Artisan 360 vous permet d'ajouter une garantie Individuelle Accident, qui vous couvre dans votre vie professionnelle comme dans votre vie privée, avec un capital en cas de décès et une indemnisation en cas d'invalidité permanente ou temporaire.

Également, optez pour l’option protection juridique pour vous défendre en cas de litige avec un client, un fournisseur ou un salarié.

Un contrat écrit pour être lu et compris

Notre contrat propose des garanties claires et compréhensibles. Vous savez ce qui est couvert dès la souscription de Pyramide Artisan 360, pas au moment de la déclaration d’un sinistre !