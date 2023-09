Rail podotactile "EXTELINE 4GCe /1-5"

Le produit le plus adapté aux conditions extérieures : température, humidité, trafic, résistance aux UV et à la déchirure.

Les dalles adhésivées sont à privilégier dans le cas de support lisses et non circulé.

Les dalles à coller sont préférées dans le cas de support non lisse et dans environnement susceptible d’être circulé ou environnement humide.

Guidage: pour faciliter l’orientation et le cheminement, le guidage doit être tactilement et visuellement contrasté.

Les personnes mal voyantes détectent les cannelures au pied ou à la canne longue par suivi du rail.

Pour la mise en conformité des ERP 1 à 5 (norme NFP98-352).

La gamme de couleur disponible vous permet de créer un contraste tactile et visuel (70% de différence en le sol et le dispositif d'eveil).

Coefficient de glissance SRT : PTV 63 sol humide.

La solution en dalle la plus économique.

La meilleure vente.

Labels & Certifications (détail) :

Norme : EN 17210/NFP P98-351/Cawab BE.

Conformité REACH (EC)1907-2006.

Application :