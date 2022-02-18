Le receveur de douche Geberit Olona est fabriqué en minéral de synthèse, recouvert d’un gel coat sanitaire blanc. D'aspect mat, il est facile d'entretien et exceptionnellement résistant. Son élégant cache-bonde blanc mat est cerclé d'un fin anneau chromé. De plus, le nouveau jeu de pied permet un montage sans outil, simplifiant ainsi l'installation.