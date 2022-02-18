ConnexionS'abonner
Fermer

Solution WC suspendu Bâti-pack® Geberit Renova

Partager le produit
GEBERIT

Ce pack complet inclut l’ensemble des éléments pour l’installation d’une solution WC suspendu. Le Bâti-pack® Geberit Renova comprend une cuvette suspendue Renova Rimfree®, une plaque de déclenchement Geberit Sigma01 blanc alpin et un bâti-support Sigma 12 cm Geberit autoportant.

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Pression dynamique 0.1-10 bar
Température maximale de l'eau 25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine 6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage 4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage 2-4 l

Matériaux

  • Céramique

Familles d'ouvrage

  • Hôtel et restaurant
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

L'actualité de la marque

Il n'y a pas davantage d'actualités

Les vidéos de la marque

Il n'y a pas davantage de vidéos
GEBERIT - Batiweb

Le groupe Geberit est le leader européen dans le domaine des produits sanitaires. Geberit fonctionne...

ZA du Bois Gasseau - CS 40252 Samoreau
77215 AVON CEDEX
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.