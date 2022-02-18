Solution WC suspendu Bâti-pack® Geberit Renova
Ce pack complet inclut l’ensemble des éléments pour l’installation d’une solution WC suspendu. Le Bâti-pack® Geberit Renova comprend une cuvette suspendue Renova Rimfree®, une plaque de déclenchement Geberit Sigma01 blanc alpin et un bâti-support Sigma 12 cm Geberit autoportant.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Pression dynamique 0.1-10 bar
Température maximale de l'eau 25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine 6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage 4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage 2-4 l
Matériaux
- Céramique
Familles d'ouvrage
- Hôtel et restaurant
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
Les tags associés
Réservoir Geberit AP128
Polyvalent et compact. Le réservoir Geberit AP128 au design minimaliste et universel est compatible avec tous types d'alimentation EF et avec les cuvettes de WC suspendues ou au sol pour réservoir...
Robinet flotteur Geberit Type 380
Silencieux, le robinet flotteur Geberit type 380 est conçu pour le montage dans des réservoirs apparents en céramique avec arrivée d'eau latérale.
Canivelle Geberit CleanLine à carreler
La canivelle Geberit CleanLine combine élégance d'une douche de plain pied et facilité d'installation d'un siphon au sol. Cette solution ingénieuse permet de résoudre...
Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu
Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, autoportant. Son réservoir anti-fuite est moulé en une seule pièce...
WC au sol Geberit Renova
Gamme de WC au sol Geberit Renova, une solution pour toutes les configurations. Le WC au sol Geberit Renova Rimfree® est Rimfree® (sans bride) et équipé d'un abattant...
Ligne de salle de bains Geberit One
Geberit One est la nouvelle ligne de salle de bains Geberit qui combine savoir-faire sanitaire et compétences en matière de design pour créer des solutions innovantes, entièrement...
Nouvelle Technologie Geberit SuperTube
Avec son écoulement optimisé hydrauliquement pour les bâtiments de grande hauteur, la nouvelle technologie Geberit SuperTube forme une colonne d’air continue dans la conduite...
Nouveau Module Geberit DuoFresh
Le nouveau module Geberit DuoFresh assure fraîcheur dans votre salle de bains ; il élimine les odeurs désagréables directement à partir de la cuvette de WC, avant même...
Nouvelles finitions mates sur les plaques de déclenchement
La gamme de plaques de déclenchement Geberit s’élargit avec de nouvelles couleurs : chromé mat, noir mat et blanc mat. Ces nouvelles finitions au toucher velouté, sont...
Receveurs de douche Sestra
Les receveurs de douche Geberit Sestra sont ultra-plats et particulièrement élégants. Réalisés en matériau minéral de synthèse, les receveurs...
Les communiqués de la marque
Demander plus d'informations :
L'actualité de la marque
Les vidéos de la marque
Concours des Meilleurs Artisans de France 2021
Découvrez les épreuves de la catégorie “Plombier – chauffagiste” du concours des Meilleurs Artisans de France 2021.
Geberit Setaplano : du rêve à la réalité
Le receveur de douche Setaplano fabriqué en Varicor®, minéral massif et particulièrement robuste, offre un design moderne à votre espace de douche.