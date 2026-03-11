Rideau métallique ISOLALU35

Le rideau isolé aluminium compact pour applications industrielles intensives

JAVEY enrichit son offre de fermeture industrielle avec ISOLALU35, un rideau métallique isolé en aluminium conçu pour répondre aux exigences thermiques, mécaniques et fonctionnelles des bâtiments industriels et commerciaux.

Positionné comme alternative à la porte sectionnelle dans les configurations à espace contraint, ISOLALU35 combine compacité d’enroulement, isolation renforcée et résistance au vent élevée.

Une conception orientée performance thermique

Le tablier est constitué de lames aluminium double peau de 35 mm d’épaisseur, injectées de mousse polyuréthane haute densité (70 kg/m²).

L’ensemble affiche un coefficient de transmission thermique U = 4,2 W/m²K.

Ce niveau de performance permet de limiter les déperditions énergétiques dans les bâtiments chauffés ou climatisés, tout en contribuant au confort acoustique des espaces de travail.

L’étanchéité est assurée par :

un joint EPDM en partie basse,

deux joints PVC intégrés aux coulisses,

un joint à lèvre au linteau en option.

Résistance mécanique et tenue au vent

Les lames plates XXL présentent un pas de 125 mm et une structure double peau en aluminium 6/10e, garantissant rigidité et durabilité. ISOLALU35 atteint la classe 5 de résistance à la charge au vent jusqu’à une largeur de baie de 4 000 mm.

Les dimensions maximales annoncées sont :

6 000 mm de largeur (LVB),

4 750 mm de hauteur (HSL).

Le rideau est conforme à la norme EN 13241 relative aux portes et fermetures industrielles.

Adapté aux usages intensifs

Plusieurs configurations de motorisation sont disponibles :

Tubulaire 220 V monophasé

Tubulaire 380 V triphasé

Motorisation extérieure triphasée jusqu’à 1 800 Nm

Selon version, le système autorise jusqu’à 100 cycles par jour.

En option, la vitesse d’ouverture peut atteindre 450 mm/seconde (moteur 20 tours/min), soit une cadence supérieure à celle d’un rideau métallique traditionnel. Cette rapidité contribue à réduire les pertes thermiques lors des phases d’ouverture et à fluidifier les flux logistiques.

Conception mécanique optimisée

ISOLALU35 intègre un axe octogonal de 125 mm avec entretoise Ø193 mm et système d’axe mobile.

Cette configuration limite les efforts de fonctionnement et réduit les phénomènes de flexion du tablier en partie haute.

Des embouts anti-bruit en PVC, positionnés toutes les deux lames, réduisent les frottements latéraux et améliorent le confort acoustique.

Sécurité et options

Le rideau est équipé d’un dispositif de blocage du tablier en cas de chute.

Une détection d’obstacle peut être intégrée en option.

Un caisson de protection est également disponible pour les installations nécessitant une protection supplémentaire de l’axe d’enroulement.

Esthétique et intégration architecturale

Disponible en RAL 7016 ou 9010 en standard, ISOLALU35 peut être thermolaqué parmi 126 teintes en option.

Sa finition aluminium et ses lames plates XXL lui confèrent une esthétique plus contemporaine que les rideaux métalliques traditionnels, facilitant son intégration aussi bien dans des bâtiments industriels que commerciaux.

Avec ISOLALU35, JAVEY propose une fermeture industrielle combinant isolation thermique, résistance au vent élevée, compacité d’installation et adaptation aux usages intensifs, dans une configuration aluminium durable et personnalisable.

