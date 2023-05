Rockbardage nu est un panneau isolant en laine de roche usiné pour s’intégrer aux géométries spécifiques des plateaux de bardage.



Disponible en deux versions, lèvre droite ou lèvre gauche, il propose de nouvelles performances thermiques avec un lambda 33 et un nouveau format de palettisation plus stable.



Il garde aussi ses avantages : réduction des ponts thermiques, flexibilité de choix de plateau et sécurité incendie optimale.