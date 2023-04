SDL AKZENT VISION : véranda aluminium avec isolation thermique

Le système de toiture avec isolation thermique SDL Akzent Vision arbore un design unique. Le fait que la maîtrise des contraintes statiques soit délibérément visible grâce aux haubans et composants en acier inoxydable confère au SDL Akzent Vision un design tout à fait particulier. Les profilés porteurs ajourés avec statique interne apportent également au toit une légèreté visuelle ainsi qu'une luminosité maximale.



Une véranda est la solution parfaite pour vous offrir un espace de vie supplémentaire. Ce nouvel espace vous donnera une occasion unique d'observer au plus près le changement des saisons tout en restant à l'abri du vent et des intempéries. De plus, ce système dispose d'une large gamme d'options pour presque toutes les applications grâce une isolation thermique optimale et des solutions sur mesure pour réaliser l'ensemble de vos rêves. Qu’il s’agisse d’une maison à colombages ou d’une maison d’architecte, les produits Solarlux offrent la solution parfaite pour chaque situation. Transformez votre intérieur en extérieur grâce à une véranda Solarlux.