SDL AURA : toit de terrasse bois capotage alu sans isolation thermique

Ne faites plus qu'un avec la nature avec le toit de terrasse Aura. Le bois présent sur la face intérieur transforme votre pièce en un lieu naturel et unique tandis que le capotage aluminium sur la face extérieure vous protège des intempéries. L'aluminium est disponible dans n'importe quelle couleur RAL pour que votre toit de terrasse s'intègre parfaitement au design de votre habitat.



Par défaut, SDL Aura est proposée en épicéa lamellé-collé, mais tout type de bois est possible, il suffit de demander ! Le système est disponible comme toit en appentis ou comme toit à pignon. Il présente plusieurs avantages comme des profilés fins avec Softline pour un design élégant ou des barrettes d'éclairage emboîtables.