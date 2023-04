SDL AVANTGARDE : véranda bois capotage alu avec isolation thermique

La véranda SDL Avantgarde permet une proximité avec la nature à double titre : le bois présent sur la face intérieure du toit en fait une pièce unique et confère à la pièce une atmosphère agréable. La construction en bois de haute qualité permet de réaliser toutes les formes de toit souhaitées. Les surfaces en bois dignes du meilleur mobilier ainsi que les innombrables formes, coloris et fonctions offrent une liberté de conception maximale. Les capotages aluminium présents sur la face extérieure assurent une protection contre les intempéries.



Les capotages aluminium sont bien évidemment disponibles dans n’importe quelle couleur RAL de telle sorte à ce que le système de toiture s’intègre de façon optimale à la conception de la maison. Qu’il s’agisse d’une maison à colombages ou d’une maison d’architecte, les produits Solarlux offrent la solution parfaite pour chaque situation. Les matériaux de haute qualité confèrent à la véranda une apparence unique. Transformez votre intérieur en extérieur et offrez-vous un espace de vie supplémentaire grâce à une véranda Solarlux.



Ce système dispose d'une large gamme d'options pour presque toutes les applications grâce une isolation thermique optimale et des solutions sur mesure pour réaliser l'ensemble de vos rêves.